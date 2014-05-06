Прикрутить к сайту плавающую панель

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Веб-программированиеЗавершен8 заявок161 просмотр
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10 лет назад
adeld
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
9 дней назад
Выбранный исполнитель
Yoo_Vytaliy
28 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$5
1 день
Выполнил работу качественно, приятен в общении
Супер заказчик! Все без обмана, доходчиво обьясняет суть задания, вообщем приятно сотрудничать)
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