Восстановить доступ и изменить дату

$10
Веб-программированиеЗавершен3 заявки154 просмотра
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1.не могу зайти в админпанель. логин и пароль никто не менял, но они не подходят

2.Исправить год в дате на сайте(в шапке)

интересует исправить

http://mini- kotly.com.ua/ оплата только по выполнению

10 лет назад
4diamonds
Анна 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
micros
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 часов назад
10 лет назад
$10
1 день
ТАКОГО БЫСТРОГО ВЫПОЛНЕНИЯ НИКОГДА ЕЩЕ НЕ ВИДЕЛА)) СДЕЛАНО МГНОВЕННО СТОИМОСТЬ ВНЯТНАЯ. ПРИЯТНО ИМЕТЬ ДЕЛО. РЕКОМЕНДУЮ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
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