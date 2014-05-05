Нужна помощь по сайту на Вордпрессе

Веб-программированиеЗакрыт11 заявок225 просмотров
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Здравствуйте, на сайте нужно разобраться с вопросами верстки. При исправлении или добавлении информации сайт начинает неправильно отображаться. Так же при нажатии на некоторые пункты верхнего меню и левого, экран мигает, т.е. страница полностью перезагружается.Надо разобраться и исправить эти проблемы.ВЫ должны иметь опыт работы с Вордпрессом. Жду ваших предложений.

10 лет назад
ILya_K
48 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
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