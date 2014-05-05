Помочь написать правило. htaccess, mod_rewrite

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки143 просмотра
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Требуется написать правило в htaccess -

Что бы при обращении к урлу http://site.com/showthread.php

Открывались данные со страницы http://site.com (но без редиректа, т.е., что бы в браузере ссылка так и осталась http://site.com/showthread.php)

10 лет назад
Art-Media
Андрей 
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад