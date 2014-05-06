Требуется php программист

$1000
Веб-программированиеЗакрыт8 заявок253 просмотра
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требуется php программист на постоянную работу удаленную зп 1000 вмз в месяц (оплата раз в неделю)

пн - пят с 12 до 20.30 выходной суб - воскр

опыт работы с каким нибудь любым фреймворком

опыт работы с php от 3 лет и, или умение разбираться в чужом коде

PHP
10 лет назад
BrndCrte
47 летИзраиль
15 лет в сервисе
Был
3 дня назад