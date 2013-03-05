Скрипт массовой загрузки файлов с визуализацией

Ситуация: пользователю нужно залить на сайт сразу много (20, 40, 100) фотографий.

Размер одной фотографии не превышает upload_max_filesize (64 Мб), но общий размер всех фотографий может быть какой угодно большой.

Что нужно от скрипта:

1) для пользователя загрузка методом Drag-and-drop;

2) для пользователя индикатор прогресса (лучше на каждый файл, но можно общий);

3) загрузка в указанный каталог на сайте;

4) передать в php список загруженных файлов (можно через сессию).

Скрипт должен работать в современных версиях браузеров (поддержка старых версий не важна).

Как это будет работать:

1) от скрипта нужно просто залить много файлов (фотографий) на сервер (в удобном для пользователя виде), и передать список полученных файлов другому скрипту.

2) затем другой (не ваш) скрипт обработает эти фотографии, раскидает по нужным папкам и т.д.; место на сервере есть.