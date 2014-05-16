Крупный проект производит набор web-разработчиков.

Производится набор программистов для работы на постоянной основе в Украине в городе Житомир. Цель данного набора - сбор первоначальной команды: для старта 8-10 человек. Из сформировавшейся команды будет организован офис-представительство.

Немного о сфере деятельности и планах. В данный момент основной деятельностью команды будет разработка инструментов для партнерской CPA сети. В дальнейшем планируется создание партнерских программ с другими моделями работы: контекст, банеры, видео и прочее. И сформировавшийся офис также будет задействован в разработке всех этих проектов.

Сейчас в команде уже есть несколько человек, так что можете смело присоединятся:)

Мы в свою очередь обещаем Вам хорошую зарплату в зависимости от Ваших профессиональных навыков и гибкие условия работы. Мы очень ценим энергичность и креативность, поощряем инициативу печеньками;)

Заработная плата (в рублях)

Младший программист 10-15

Средний программист 15-25

Старший 25-40 + ∞

Требования к web-разработчикам:

-уверенные знания языка PHP

-опыт работы с HTML, CSS, JavaScript

-опыт работы с MySql

Пожелания:

-понимание и умение применять принципы ООП

-опыт работы с php-фреймворками (yii, zend или любой другой)

-опыт работа с redis или memcached

-знание основ администрирования linux