Крупный проект производит набор web-разработчиков.

нужно настроить код сапы на сайте вердпрес
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Производится набор программистов для работы на постоянной основе в Украине в городе Житомир. Цель данного набора - сбор первоначальной команды: для старта 8-10 человек. Из сформировавшейся команды будет организован офис-представительство.
Немного о сфере деятельности и планах. В данный момент основной деятельностью команды будет разработка инструментов для партнерской CPA сети. В дальнейшем планируется создание партнерских программ с другими моделями работы: контекст, банеры, видео и прочее. И сформировавшийся офис также будет задействован в разработке всех этих проектов.
Сейчас в команде уже есть несколько человек, так что можете смело присоединятся:)
Мы в свою очередь обещаем Вам хорошую зарплату в зависимости от Ваших профессиональных навыков и гибкие условия работы. Мы очень ценим энергичность и креативность, поощряем инициативу печеньками;)
Заработная плата (в рублях)
Младший программист 10-15
Средний программист 15-25
Старший 25-40 + ∞
Требования к web-разработчикам:
-уверенные знания языка PHP
-опыт работы с HTML, CSS, JavaScript
-опыт работы с MySql
Пожелания:
-понимание и умение применять принципы ООП
-опыт работы с php-фреймворками (yii, zend или любой другой)
-опыт работа с redis или memcached
-знание основ администрирования linux
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