создать небольшой модуль. Нужно чтобы мы смогли отслеживать звонки по рекламе. Логика примерно следующая – есть ссылка в объявлении в директе с меткой: mertix.ru?_openstat=direct.yandex.ru;r1-55;r2-168; Из него мы выдергиваем переменные по площадке, r1(последние цифры кампании), r2(последние ...
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нужно установить код сапы на сайт (сделан в вордпресе). попытался сделать с помощью предлагаемых скриптов на самой сапе - не вышло. короче руки кривые.
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