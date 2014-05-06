Сделать карту помещения с прокладкой маршрута

Добрый день! Имеется скрипт добавления объявления. Скрипт независимый. Без CMS - просто php. При загрузке фото более одного мегабайта - фото не загружается. Если фото менее 1мб - все ок. При этом на хостинге upload_max_size стоит 8мб. Нужно разобраться ...