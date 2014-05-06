Доработка сайта на OpenCart

Производится набор программистов для работы на постоянной основе в Украине в городе Житомир. Цель данного набора - сбор первоначальной команды: для старта 8-10 человек. Из сформировавшейся команды будет организован офис-представительство. Немного о сфере деятельности и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://projects.webinsight.com.ua/atsprofisite/ на данный момент есть следующий сайт. Многие элементы данного сайта не работают. Необходимо доработать их до рабочего состояния.
1. На главной сделать рабочим переключатель лидер продаж\новинка
2. Создать страницу http://clip2net.com/s/i57aVz отсылающую данные на е-мейл, указанный в админке.
3. На главной слева есть блок http://clip2net.com/s/i57cnE сделать возможность добавления туда заголовков статей и редактирования этого блока.
4. Наши клиенты и партнеры на главной странице - добавить возможность редактирования их через админку, добавить эффект слайдера в этот блок http://clip2net.com/s/i57eyE
5.Нажимая на кнопку "услуги" в главном меню, всплывает список. Перейдя на одну из предоставленных услуг, пользователь должен оказаться на странице с текстом, но список услуг всплывший при этом должен быть открытым и никуда не исчезать, пока пользователь не уйдет со страниц услуг.
6. http://projects.webinsight.com.ua/atsprofisite/index.php?route=information/blog статьи должны добавляться через админку. Слева - заголовки статей, по ним можно перейти и посмотреть нужную. К статьям должна быть возможность прикреплять товар (снизу появляется, как сейчас отображено в верстке)
7. В корзине сделать рабочим переключатель физ лицо\юр лицо. В зависимости от этого будет меняться форма http://clip2net.com/s/i57pVE
8. Непосредственно заказ доработать, он сейчас не работает до конца.
9. http://projects.webinsight.com.ua/atsprofisite/index.php?route=product/category&path=59 на странице продукта сделать рабочей кнопку "показать еще", открывающую следующую партию товаров.
10. Сделать модули сопутствующих товаров в карточке товара http://clip2net.com/s/i57tUf
Возможно что-то еще не заметил. Но основная цель - полностью рабочий сайт. В предложении ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте стоимость и сроки выполнения.
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