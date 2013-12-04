Нужен дизайнер на постоянную основу

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт12 заявок230 просмотров

выполнять текущие задачи по сайту, корректировку имеющегося материала, так же создавать новые баннеры для рекламы в интернете на различных ресурсах.

11 лет назад
homnet_
Ольга 
45 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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