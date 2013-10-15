evgeniy-rs

С маркетинговой стороны довести до ума макет рекламы в cdr Свои предложения, цена и сроки.
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Закрыт
11 лет назад
С маркетинговой стороны довести до ума макет рекламы в cdr Свои предложения, цена и сроки.
Необходимо нарисовать уникальную широкоформатную иллюстрацию "3d-стрижки волос." Образ и примерный вариант готовой работы в приложенных файлах. Ваши предложения и цена реализации. Обязательно ваше портфолио подобных произведений.
Сайт-партнёрская программа, которя за каждый шаг взаимодействие юриста узкой специализации (из нашей базы данных) и привлечённого нами через интернет-маркетинг клиента, будет получать комиссионные. Готов рассмотреть иные способы заработка в подобной формате. Необходимо совместно ...