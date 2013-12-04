Action Script 2, программная часть баннера

Добрый вечер!

Есть готовый баннер в .fla, то есть вся графическая часть готова. Необходимо лишь оперативно доделать программную – прописать код.

В основном работа с курсором:

1) Движение фона баннера горизонтально "влево-вправо" в противополжную сторону положения курсора

2) Слежение объекта за курсором "аля оружие от первого лица".

3) При наведении на кнопку 3 сек. ожидания, а затем play(); (в момент ожидания кнопка закрашивается другим цветом, визуально показывая, что вот-вот сработает play, типа загрузки)

Вот и весь код, который требуется. Желательно сделать в течение 1-2 часов.

От вас жду стоимость. Исполнителю передам чуть более наглядное ТЗ, а также .fla файл.