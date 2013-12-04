С маркетинговой стороны довести до ума макет рекламы в cdr Свои предложения, цена и сроки.
Action Script 2, программная часть баннера
Добрый вечер!
Есть готовый баннер в .fla, то есть вся графическая часть готова. Необходимо лишь оперативно доделать программную – прописать код.
В основном работа с курсором:
1) Движение фона баннера горизонтально "влево-вправо" в противополжную сторону положения курсора
2) Слежение объекта за курсором "аля оружие от первого лица".
3) При наведении на кнопку 3 сек. ожидания, а затем play(); (в момент ожидания кнопка закрашивается другим цветом, визуально показывая, что вот-вот сработает play, типа загрузки)
Вот и весь код, который требуется. Желательно сделать в течение 1-2 часов.
От вас жду стоимость. Исполнителю передам чуть более наглядное ТЗ, а также .fla файл.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Баннеры3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно сделать 3 баннера для размещения в Google AdWords. Вот размеры: полноразмерный баннер: 728 x 90; широкий небоскреб: 160 x 600; встроенный прямоугольник: 300 x 250. ...Завершен11 лет назад
Нужно разработать и сделать баннер-растяжка для шапки страниц сайта для сайта автомобиль годаБаннеры10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
выполнять текущие задачи по сайту, корректировку имеющегося материала, так же создавать новые баннеры для рекламы в интернете на различных ресурсах.Баннеры12 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно нарисовать баннер 1085 х 80 рх (горизонтальный) Буду рассматривать заявки с портфолио Технические требования: 1. нужно подготовить два варианта баннера - flash-ролик (.swf) и заглушку .gif или ...Баннеры6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $85
Добрый день, нужен человек который имеет понимания как делаются продающие баннера и продающие письма для рассылки, заказывать дизайны писем для рассылки буду часто, по скольку есть база емейлов lamoda, sapato и т.п. ...Баннеры2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо изготовить: 1) 4 больших баннера и 4 маленьких баннера. На главной странице, по тематике магазина. http://donmag.com.ua/ заменить старые на новые (изготовленные). 2) В правом верхнем углу изготовить и ...Завершен11 лет назад
- $50
В общем так, требуется сделать картинку: "Новогодняя вечеринка в Олимпийской деревне!" Всё это будет происходить в спорт-баре "Легенда". Жду примеры ваших работ. Должно быть что - то примерно такое, как на образце.Баннеры15 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Требуется 3 больших баннера (1024x411) + 3 маленьких (дублирующих суть больших) сюда - http://zovzolota.ru/ Не знаю получится-ли использовать картинки товаров, которые у нс есть - но хотелось-бы. (оригиналы могу прислать, но качество съемки - ...Завершен11 лет назад