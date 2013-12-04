Новогодняя анимированная открытка

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен1 заявка71 просмотр

Подготовка корпоративной gif открытки на Новый год. Работа сделана оперативно и без замечаний.

11 лет назад
PMF
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

as68
57 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$33
1 день
Обращаюсь к Андрею не в первый раз, всегда очень довольна качеством исполнения и его адекватностью. Учитывает все замечания, никогда не исчезает в неизвестном направлении.
Как и раньше интересное задание, развернутое ТЗ, оплата без задержек. Доволен сотрудничеством.

Заявки фрилансеров

as68
57 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад

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