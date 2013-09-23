Написание статей

Для двух новых сайтов требуются статьи. Один на тему строительства, другой про интернет заработки. Объем статей от 2000 до 4000 символов без пробелов. Первый месяц работы оплата будет 30 рублей за 1000 символов. Дальше расценки будут увеличены.