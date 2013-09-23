Копирайтер на медицинскую тематику (стоматология)

Для сайта по тематике "Шкафы-купе" нужен копирайтер для составления статей. Возможно длительное сотрудничество и большие объёмы работы. Ждём уникальность и продающие тексты. Рассмотрим предложения от 50 р. за 1000 знаков.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен копирайтер (рерайтер) на медицинскую тематику. Объемы большие. В день необходимо писать не менее 4к символов текста без пробелов. Исходник ищите сами.
Текст должен быть логически размечен (списки, заголовки, подзаголовки), вставлены ключевые слова, подобраны картинки и видеофайл (при наличии).
Не должно быть никакой воды, каждая статья должна давать конкретный ответ на вопрос.
Если вы пишите тексты с ошибками, не тратье мое и свое время.
Движок WP — в идеале, чтоб человек мог вносить информацию на сайт, за это будет дополнительная оплата.
Огромным плюсом будет наличие медицинского образования или работы в данной сфере.
Готов платить 30 руб — 1000 симв без пробелов. Доплата за внесение.
В дальнейшем, если сработаемся, и если тексты будут действительно хорошие, возможно увеличение цены.
Надо будет написать пробную статью, статья оплачивается.
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