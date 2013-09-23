Копирайтер на медицинскую тематику (стоматология)

Нужен копирайтер (рерайтер) на медицинскую тематику. Объемы большие. В день необходимо писать не менее 4к символов текста без пробелов. Исходник ищите сами.

Текст должен быть логически размечен (списки, заголовки, подзаголовки), вставлены ключевые слова, подобраны картинки и видеофайл (при наличии).

Не должно быть никакой воды, каждая статья должна давать конкретный ответ на вопрос.

Если вы пишите тексты с ошибками, не тратье мое и свое время.

Движок WP — в идеале, чтоб человек мог вносить информацию на сайт, за это будет дополнительная оплата.

Огромным плюсом будет наличие медицинского образования или работы в данной сфере.

Готов платить 30 руб — 1000 симв без пробелов. Доплата за внесение.

В дальнейшем, если сработаемся, и если тексты будут действительно хорошие, возможно увеличение цены.

Надо будет написать пробную статью, статья оплачивается.