Копирайтер

Для двух новых сайтов требуются статьи. Один на тему строительства, другой про интернет заработки. Объем статей от 2000 до 4000 символов без пробелов. Первый месяц работы оплата будет 30 рублей за 1000 символов. Дальше расценки ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеются заготовки и теги, к видео материалам и требуется составить к ним титл и дискрипшен для будущего сайта на котором будут эти материалы
титл 59–99 знаков, деск 179–209
форма оплаты любая электронная, сроки свободные
работы много , пока 10000 штук и если готовы на постоянную основу то ок
предлагаю 5 рублей за юнит, выслушаю и подумаю ваши предложения
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