Копирайтер

Имеются заготовки и теги, к видео материалам и требуется составить к ним титл и дискрипшен для будущего сайта на котором будут эти материалы

титл 59–99 знаков, деск 179–209

форма оплаты любая электронная, сроки свободные

работы много , пока 10000 штук и если готовы на постоянную основу то ок

предлагаю 5 рублей за юнит, выслушаю и подумаю ваши предложения