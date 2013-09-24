Тексты для сайта ветеринарной тематики

На постоянную работу требуется рерайтер. Минимальные объемы в день - 8 - 10 тысяч знаков. Оплата 25 руб/1000 знаков. Претендентов без примеров работ просьба не беспокоить.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно 20 статей по 5000 знаков для сайта ветеринарной тематики. Статьи нужны особенные - нужны, статьи, которые однозначно заинтересуют владельцев собак. Для принятия на проект нужно представить названия тех статей, которые Вы будете писать и в двух словах - почему. Можно пользоваться "яндексдирект подбор слов", кейколлектором для поиска нужных для владельцев, хозяев собак статей. Сами статьи должны быть написаны грамотным языком, как бы от лица ветеринарной клиники.
Цены за работу, как и сроки - указывайте, пожалуйста, сразу. Список текстов пишите в личку.
Максимальный срок сдачи текстов - 3 октября.
P.S. Дорогие копирайтеры - тексты для владельцев собак, то есть для людей у которых собака уже есть!!! Поэтому темы типа - " выбор породы, как выбрать породу" не нужны!
- Похожие заказы
- Копирайтинг7 заявокЗакрыт10 лет назад
НУ собстевно вопрос с заголовке.. Нужен человек для написанию текстов по акпп (возможен рерайт с авторитетных источников)Завершен10 лет назад
Нужна команда авторов для написания статей по авто тематике. Рассматриваем варианты долгосрочного сотрудничества, что подразумевает плодотворную работу, а соответственно и хороший заработок! Предоставляем возможность карьерного роста! Оплата: от 40руб./1000 символов без пробелов. Метод оплаты: ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт10 лет назад
1. Необходимо сделать качественный рерайт статей (около 10) на топливную тематику, а также написать текст для главной страницы сайта. 2. Рерайт статей на юридическую тематикуЗавершен10 лет назад
Необходимы статьи по 2500 знаков. Цена всей статьи 75 р. С каждого исполнителя требуется для начала одна статья, она будет в любом случае оплачена по указанной цене. Если качество работы понравится – продолжим работу с ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходим рерайтинг. Подробные задания во вложении. Тематика: стоматология. Плачу за 1000 знаков не более 50 руб.Завершен10 лет назад
Доброго времени суток, нужен копирайтер со знанием дела: нужны уникальные и интересные тексты по литым дискам для авто. Объем работы : 15 статей по 800-1500 символов. Требования к текстам: - оригинальность 100%, - никакого копипаста, синонимайзеров ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Т.з. задание во вложении. Бюджет 2$ за 1000 знаков без проблеловКопирайтинг2 исполнителяЗавершен10 лет назад