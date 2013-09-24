Тексты для сайта ветеринарной тематики

КопирайтингЗакрыт11 заявок213 просмотров
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Нужно 20 статей по 5000 знаков для сайта ветеринарной тематики. Статьи нужны особенные - нужны, статьи, которые однозначно заинтересуют владельцев собак. Для принятия на проект нужно представить названия тех статей, которые Вы будете писать и в двух словах - почему. Можно пользоваться "яндексдирект подбор слов", кейколлектором для поиска нужных для владельцев, хозяев собак статей. Сами статьи должны быть написаны грамотным языком, как бы от лица ветеринарной клиники.

Цены за работу, как и сроки - указывайте, пожалуйста, сразу. Список текстов пишите в личку.

Максимальный срок сдачи текстов - 3 октября.

P.S. Дорогие копирайтеры - тексты для владельцев собак, то есть для людей у которых собака уже есть!!! Поэтому темы типа - " выбор породы, как выбрать породу" не нужны!

Тексты для сайта
10 лет назад
skvorushka
Ольга 
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
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