Копирайт/рерайт статей

КопирайтингЗавершен28 заявок296 просмотров
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1. Необходимо сделать качественный рерайт статей (около 10) на топливную тематику, а также написать текст для главной страницы сайта.

2. Рерайт статей на юридическую тематику

10 лет назад
livenumbers
Сергей 
48 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
48 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
Pobeda1287
36 летПольша
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$30
2 дня
Работа выполнена качественно и в кратчайшие сроки. Рекомендую.
Благодарна Сергею за сотрудничество! Отличный заказчик - оперативная оплата и четкое ТЗ. Буду рада дальнейшему сотрудничеству!
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