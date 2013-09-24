10 текстов для строительного сайта

Заказывал текст для своего сайта на главную и по разделам. все было сделано в сроки, у меня были небольшие замечания по тексту и Александр очень быстро и красиво все эти замечания исправил. тексты качественные и стоят своих денег. я очень доволен нашим сотрудничеством!