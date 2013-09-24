10 текстов для строительного сайта

$250
КопирайтингЗавершен12 заявок137 просмотров
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Требуется написать 10 текстов для строительного сайта: главная, портфолио, контакты, цены + 6 видов услуги. Главная — 2000 знаков, следующие 3 текста — до 500 каждый, услуги — по 1500 знаков.

10 лет назад
aslan-stroy
Саргис 
31 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
karver
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
день назад
10 лет назад
$130
1 день
Заказывал текст для своего сайта на главную и по разделам. все было сделано в сроки, у меня были небольшие замечания по тексту и Александр очень быстро и красиво все эти замечания исправил. тексты качественные и стоят своих денег. я очень доволен нашим сотрудничеством!
Компетентный и приятный в общении заказчик. Предоставил понятное ТЗ, предоплату. Всегда был на связи и отвечал на возникающие вопросы. Поэтому, от сотрудничества получил удовольствие. Мои наилучшие рекомендации.
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