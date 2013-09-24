Требуются копирайтеры и рерайтеры

Здравствуйте! Нужны рерайтеры для долгосрочного сотрудничества (2 человека) Выберу лучших. Оплата за 1000 символов - 40 руб. Даю тестовое задание. Описание отеля Hilton Bodrum Кто настроен на выполнение ТЗ - пишите в личку - пришлю пример описания.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Набираю команду копирайтеров/рерайтер на постоянную работу. Работы очень много.
Тематики: Авто, Строительство, Программы, Туризм, Компьютеры, Красота и здоровье, Финансы, Бизнес, Интернет, Недвижимость.
Оплата 1$/1000зн
- Похожие заказы
- Копирайтинг15 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Требуется написать 10 текстов для строительного сайта: главная, портфолио, контакты, цены + 6 видов услуги. Главная — 2000 знаков, следующие 3 текста — до 500 каждый, услуги — по 1500 знаков.Завершен10 лет назад
- $250
Ищем для регулярной работы , специалиста по написанию статей, копирайт, рерайт . Тематика авиабилеты, туризм. Срочно!Копирайтинг14 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть магазин брендовой одежды, нужны описания товаров до 150 символов. http://luxbrand.spb.ru/Копирайтинг23 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $250
Контент-менеджер и копирайтер сайта по IT & TV Требуется провести обновление информации на действующем сайте www.otrum.com.ua. В настоящий момент это примерно 50% от всего контента имеющегося на сайте. Тексты и информация есть в английском варианте. Необходимо переработать исеющиеся ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется статья на определенную тематику. Рерайтинг из общедоступных источников в интернете. Оплата за 1000 симв. без проб 20–30 руб. Оплата производится через webmoney. Уникальность текста 100% (Advego Plagiatus).Завершен10 лет назад
- $50
6 -7 тысяч знаков, около 40 ключевых фраз (предоставлю), связный текст со вставленными ключевыми словами без грамм. ошибок. Срок 2-3 дня Оплата wmzЗавершен10 лет назад