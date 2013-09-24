Описание к фильмам + постинг

КопирайтингЗакрыт14 заявок188 просмотров
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Здравствуйте.

Требуется добавить на сайт описание 20 фильмов. Для каждого фильма, рерайт 500 символов. Так-же нужно прописать поля

Страна: Режиссёр: Год выпуска: Актёры: Длинна:

И загрузить постер фильма.

Сайт на DLE

Прошу сразу указывать цену и сроки за работу.

Благодарю.

10 лет назад
Granin
Влад 
36 летИзраиль
17 лет в сервисе
Был
год назад
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