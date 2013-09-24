Отзыв на Яндекс Маркете

Здравствуйте! Нужны рерайтеры для долгосрочного сотрудничества (2 человека) Выберу лучших. Оплата за 1000 символов - 40 руб. Даю тестовое задание. Описание отеля Hilton Bodrum Кто настроен на выполнение ТЗ - пишите в личку - пришлю пример описания.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задание для авторов из Москвы! ТОЛЬКО ИЗ МОСКВЫ! Иначе в Яндексе вам нужно будет менять регион на "Москва". Нужны отзывы на Яндекс-маркете на "Мир швейных машин" (http://world-sewing-machines.ru/) (Москва).
1) У вас должен быть зарегистрирован e-mail на yandex.ru минимум 3 месяца, чтобы отзыв прошел систему фильтрации. Авторизуетесь в своем аккаунте.
2) Заходите на http://market.yandex.ru/ В поле поиска вбиваете "Мир швейных машин"(сайт - http://world-sewing-machines.ru/) . Возле названия стоят звездочки и отзывы. Нажимаете на ссылку "отзывов" - появляются все отзывы на магазин.
3) Нажимаете зеленую кнопку "написать отзыв".
4) Выставляете оценку 4 звездочки и в окошке "Отзыв" пишете текст отзыва. Объем порядка 500 символов. Со списком товаров магазина можно ознакомиться здесь: http://world-sewing-machines.ru/.
5)Текст отзыва должен начинаться на фразу "Не очень люблю делать покупки в интернет-магазинах.." и заканчиваться фразой "...Думаю, что наше сотрудничество будет долгосрочным"
6) В строке "Подпись" поставить галочку возле вашего логина (или можно анонимно) и нажать "Сохранить".
7) Оплата будет произведена только после того, как отзыв пройдет модерацию и будет опубликован вот тут : http://market.yandex.ru/shop/123568/reviews?&suggest=1
Отзывы проходят предмодерацию на Я-маркете, поэтому сразу НЕ высвечиваются и находятся в статусе "Ожидает одобрения". Как только он успешно пройдет модерацию и отобразится на сайте - я оплачу работу.
Стоимость 1 отзыва - $6. Очень важно, чтобы после выполнения задания Вы отзыв не удаляли. 1 человек может написать только 1 отзыв!
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