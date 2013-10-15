Тексты на сайт веб-студии

Статьи для сайта веб-студии.

Не нужна: вода, неконкретика и прочая манная каша, размазанная по тарелке.

Темы статей.

1. Контекстная реклама в Директе и Адвордс.

Услуга настройки рекламных кампаний.

Особенности, некоторые тонкости, кейсы (примеры, как это работает)

Описание услуги. Выгоды для клиента.

Объём 5-6 тыс знаков.

2. Продвижение сайтов, SEO

Описание услуги: как это работает.

Определяем ключевые слова для продвижения, пишем на сайт материалы с нужными ключевиками, проводим внутреннюю оптимизацию, работаем с внешними факторами.

Сроки получения результатов от 4 месяцев.

Выгоды для клиента.

Объём 5-6 тыс знаков.

3. Наполнение клиентских сайтов текстами.

Контентное сопровождение сайтов.

Услуга частично входит в абонентские пакеты СТАРТ, СТАНДАРТ и РАСШИРЕННЫЙ.

Если нужно больше материалов - можем делать больше.

Материалы пишутся нами не для поисковых роботов, а для людей, но с изящным вплетением нужных ключевых слов для того, чтобы не только людям было, что почитать, но и поисковики любили сайт за качественные тексты.

Выгоды для клиента.

Объём 5-6 тыс знаков.

4. Улучшение продающих качеств сайтов.

Выгоды для клиента. Описание услуги.

Объём 5-6 тыс знаков.