Тексты на сайт веб-студии

$100
КопирайтингЗавершен13 заявок490 просмотров
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Статьи для сайта веб-студии.

Не нужна: вода, неконкретика и прочая манная каша, размазанная по тарелке.

Темы статей.

1. Контекстная реклама в Директе и Адвордс.

Услуга настройки рекламных кампаний.

Особенности, некоторые тонкости, кейсы (примеры, как это работает)

Описание услуги. Выгоды для клиента.

Объём 5-6 тыс знаков.

2. Продвижение сайтов, SEO

Описание услуги: как это работает.

Определяем ключевые слова для продвижения, пишем на сайт материалы с нужными ключевиками, проводим внутреннюю оптимизацию, работаем с внешними факторами.

Сроки получения результатов от 4 месяцев.

Выгоды для клиента.

Объём 5-6 тыс знаков.

3. Наполнение клиентских сайтов текстами.

Контентное сопровождение сайтов.

Услуга частично входит в абонентские пакеты СТАРТ, СТАНДАРТ и РАСШИРЕННЫЙ.

Если нужно больше материалов - можем делать больше.

Материалы пишутся нами не для поисковых роботов, а для людей, но с изящным вплетением нужных ключевых слов для того, чтобы не только людям было, что почитать, но и поисковики любили сайт за качественные тексты.

Выгоды для клиента.

Объём 5-6 тыс знаков.

4. Улучшение продающих качеств сайтов.

Выгоды для клиента. Описание услуги.

Объём 5-6 тыс знаков.

10 лет назад
Deviant
Роман 
51 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Cini4kin
Дмитрий 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$14
1 день
Все написано согласно поставленному заданию. Читабельные, грамотные тексты. Вовремя, в срок.
Только положительные впечатления от сотрудничества с Романом.
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