Написать продающие описания для двух товаров

Есть два товара:

http://www.mir-vann.ru/goods_info/404389/ и http://www.mir-vann.ru/goods_info/618625/

Нужно эти описания переработать в формат Sales Letter - "продающее письмо". И потом разместить их на другом сайте. Вход в админку предоставлю.

Бюджет — 500 руб.

Оплата по факту выполнения всех пунктов заявки, без авансирования (есть негативный опыт обратных условий).

Навык копирайтинга обязателен! Желательно портфолио.