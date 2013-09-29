Написать продающие описания для двух товаров

Написание статьи под определенную группу ключей. Статьи не менее 2.5к знаков без пробелов на тему плитка, сантехника
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть два товара:
http://www.mir-vann.ru/goods_info/404389/ и http://www.mir-vann.ru/goods_info/618625/
Нужно эти описания переработать в формат Sales Letter - "продающее письмо". И потом разместить их на другом сайте. Вход в админку предоставлю.
Бюджет — 500 руб.
Оплата по факту выполнения всех пунктов заявки, без авансирования (есть негативный опыт обратных условий).
Навык копирайтинга обязателен! Желательно портфолио.
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