Написать продающие описания для двух товаров

$15
КопирайтингЗавершен2 заявки287 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть два товара:

http://www.mir-vann.ru/goods_info/404389/ и http://www.mir-vann.ru/goods_info/618625/

Нужно эти описания переработать в формат Sales Letter - "продающее письмо". И потом разместить их на другом сайте. Вход в админку предоставлю.

Бюджет — 500 руб.

Оплата по факту выполнения всех пунктов заявки, без авансирования (есть негативный опыт обратных условий).

Навык копирайтинга обязателен! Желательно портфолио.

10 лет назад
Serjj
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Frostator
Илья 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$15
2 дня
Благодарю Илью за качественно выполненную работу. Учёл все пожелания и сделал всё как надо - реультатом доволен. Рекомендую Илью как ответственного и добросовестного фрилансера!
Работой с Сергеем доволен! Заказчик ответственный, понимающий, всегда готов подсказать, если возникают вопросы. Оплата быстрая. Рекомендую!
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