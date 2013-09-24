Написание объявлений для яндекс директа

КопирайтингЗакрыт3 заявки119 просмотров
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Необходимо написать на основании имеющихся ключевых слов короткие рекламные объявления для рекламной компании яндекс директа в формате Excel. Максимальная max длина заголовка объявления 33 символа, max длина текста объявления 75 символов

10 лет назад
excited
Кирилл 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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