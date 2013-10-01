Рерайт статей про пневматическое оружие

КопирайтингЗавершен12 заявок141 просмотр
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Нужен рерайт статей, обзоров. Тема: пневматическое оружие. Для начала попробуем 5 статей, обзоров. Статьи/обзоры найду сам.

10 лет назад
pnevmatics
Иван 
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
messer262
Владимир 
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$40
2 дня
Сделал всё быстро качественно + отличные цены. Советую всем кому нужен качественный рерайт / копирайт.
От сотрудничества с Иваном я получил одно только удовольствие. Четкое задание и быстрая оплата. Побольше бы таких заказчиков.
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