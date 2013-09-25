Написать описание для 60 брендов

Всем здравствуйте.

Я вам даю список из 60 брендов.

Вы ищете бренд и к каждому пишите описание 250–350 символов без пробелов.

Описание должно быть информативное и для людей. Уникальность от 90% по Etxt Антиплагиат.

Некоторые бренды не очень известные и их тяжело найти, некоторые есть только на английском и нужно или переводить или писать описание по товарам, которые продает компания.

Писать исключительно ответственным, усидчивым рерайтерам. Могу и новичков взять, лишь-бы хорошо выполнял работу.

Оплата — 1$/1000 символов без пробелов.

Оплату на карту ПриватБанка или Вебмани.

Писать или в проект или в личку.