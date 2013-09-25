Написать описание для 60 брендов

Требуется копирайтер знающий в досконале англ. язык. Оплата 3 у.е. за 1000 сим.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем здравствуйте.
Я вам даю список из 60 брендов.
Вы ищете бренд и к каждому пишите описание 250–350 символов без пробелов.
Описание должно быть информативное и для людей. Уникальность от 90% по Etxt Антиплагиат.
Некоторые бренды не очень известные и их тяжело найти, некоторые есть только на английском и нужно или переводить или писать описание по товарам, которые продает компания.
Писать исключительно ответственным, усидчивым рерайтерам. Могу и новичков взять, лишь-бы хорошо выполнял работу.
Оплата — 1$/1000 символов без пробелов.
Оплату на карту ПриватБанка или Вебмани.
Писать или в проект или в личку.
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