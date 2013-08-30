fostersalex

Всем здравствуйте. Я вам даю список из 100 брендов. Вы ищете бренд и к каждому пишите описание 250-350 символов без пробелов. Описание должно быть информативное и для людей. Уникальность от 90% по Etxt Антиплагиат. Некоторые бренды не очень известные ...