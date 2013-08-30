fostersalex

Требуется создать сервис по раскрутке инстаграм. ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1kOLsqTnAPZr3NJuGKcuxkQJ5Al4EIjWP362ceSw_kaA Интересует цена: - за полное создание сервиса (дизайн, админка, главная страница). - за админку Проект будет отдан человеку, у которого цена/качество лучше остальных.
- Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Сайт от сервиса Gollos. Нужно настроить дизайн и добавить несколько функций: Внешне хочу получить похожее на этот сайт: [url=https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdodopizza.ru%2FDomodedovo]https://dodopizza.ru/Domodedovo[/url] Сверху шапка в такой же сути: лого / лозунг / телефон ссылка на соц сети (Вк и инстаграм) / корзина меню со ...Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $10
Требуется переводить статьи на автомобильную тематику с английского на русский. Можно с помощью гугл-транслейта и в последующей поправить, чтобы была читабельная статья. Оплата за 1000 слов - 70 рублей Ещё раз обратите внимание, за 1000 слов, а не ...Переводы16 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно нарисовать в векторе автомобили. Стиль как в приложенном файле. В ответе на проект напишите цену за один рисунок, сроки и если есть примеры работ.Иллюстрации и Рисунки15 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Необходимо написать уникальные тектсы для сайта. Для каждого раздела текст – 1500 – 2500 символов. Тематика техническая (различные системы безопасности, системы связи и автоматизации, системы противопожарной защиты). С ключевыми словами. За 1000 символов без пробелов ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
Нужно написать 4 статьи по 2-3 тыс. символов. На строительную тематику. С ключевиками, которые я дам. Оплата: 25р/1000 символов. Срок: 3 дняКопирайтинг5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Всем здравствуйте. Я вам даю список из 100 брендов. Вы ищете бренд и к каждому пишите описание 300–400 символов без пробелов. Описание должно быть информативное и для людей. Уникальность от 80% по Etxt Антиплагиат. Большинство ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $500
Здравствуйте. Объяснить тяжеловато, но работа простая. В общем есть товары (в excel формате) Всего 5 колонок первая колонка - артикул товара вторая колонка - название на немецком третья колонка - описание на немецком четвертая колонка - перевод названия в яндексе пятая колонка - ...Редактирование и Корректура3 исполнителяЗавершен10 лет назад
- $50
Всем здравствуйте. Я вам даю список из 60 брендов. Вы ищете бренд и к каждому пишите описание 250–350 символов без пробелов. Описание должно быть информативное и для людей. Уникальность от 90% по Etxt Антиплагиат. Некоторые ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Всем здравствуйте. Я вам даю список из 100 брендов. Вы ищете бренд и к каждому пишите описание 250-350 символов без пробелов. Описание должно быть информативное и для людей. Уникальность от 90% по Etxt Антиплагиат. Некоторые бренды не очень известные ...Копирайтинг3 исполнителяЗавершен10 лет назад