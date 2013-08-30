fostersalex

Алексей Лавренюк fostersalex

 
40 летУкраина/Кропивницкий
15 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Рерайтинг - опыт более 3-х лет. Ведение групп в ВК, FB - опыт 3 года

  • Создать сервис по раскрутке Instagram

    Требуется создать сервис по раскрутке инстаграм.  ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1kOLsqTnAPZr3NJuGKcuxkQJ5Al4EIjWP362ceSw_kaA Интересует цена:  - за полное создание сервиса (дизайн, админка, главная страница).  - за админку  Проект будет отдан человеку, у которого цена/качество лучше остальных.

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн сайта пиццерии

    Сайт от сервиса Gollos. Нужно настроить дизайн и добавить несколько функций: Внешне хочу получить похожее на этот сайт: [url=https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdodopizza.ru%2FDomodedovo]https://dodopizza.ru/Domodedovo[/url] Сверху шапка в такой же сути: лого / лозунг / телефон ссылка на соц сети (Вк и инстаграм) / корзина меню со ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуется перевод с английского и небольшой рерайт

    $10

    Требуется переводить статьи на автомобильную тематику с английского на русский. Можно с помощью гугл-транслейта и в последующей поправить, чтобы была читабельная статья. Оплата за 1000 слов - 70 рублей Ещё раз обратите внимание, за 1000 слов, а не ...

    Переводы16 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написание уникальных статей на тех. тематику

    $50

    Необходимо написать уникальные тектсы для сайта. Для каждого раздела текст – 1500 – 2500 символов. Тематика техническая (различные системы безопасности, системы связи и автоматизации, системы противопожарной защиты). С ключевыми словами. За 1000 символов без пробелов ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • 4 статьи по 2-3 тыс. символов

    $50

    Нужно написать 4 статьи по 2-3 тыс. символов. На строительную тематику. С ключевиками, которые я дам. Оплата: 25р/1000 символов. Срок: 3 дня

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Описание для 50 брендов

    $50

    Всем здравствуйте. Я вам даю список из 100 брендов. Вы ищете бренд и к каждому пишите описание 300–400 символов без пробелов. Описание должно быть информативное и для людей. Уникальность от 80% по Etxt Антиплагиат. Большинство ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Простое редактирование товаров

    $500

    Здравствуйте. Объяснить тяжеловато, но работа простая. В общем есть товары (в excel формате) Всего 5 колонок первая колонка - артикул товара вторая колонка - название на немецком третья колонка - описание на немецком четвертая колонка - перевод названия в яндексе пятая колонка - ...

    Редактирование и Корректура3 исполнителя
    Завершен
    10 лет назад

  • Написать описание для 60 брендов

    $50

    Всем здравствуйте. Я вам даю список из 60 брендов. Вы ищете бренд и к каждому пишите описание 250–350 символов без пробелов. Описание должно быть информативное и для людей. Уникальность от 90% по Etxt Антиплагиат. Некоторые ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать описание 100 брендов

    $50

    Всем здравствуйте. Я вам даю список из 100 брендов. Вы ищете бренд и к каждому пишите описание 250-350 символов без пробелов. Описание должно быть информативное и для людей. Уникальность от 90% по Etxt Антиплагиат. Некоторые бренды не очень известные ...

    Копирайтинг3 исполнителя
    Завершен
    10 лет назад
Отзывы фрилансеров
Pon4ik_ya
Алёна 
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
1 отзыв
$20
10 баллов
10 лет назад
Описание для 50 брендов
Хороший заказчик. интересная работа и быстрая проверка, не менее быстрая оплата. Приятно работать с таким человеком.
Отличный работник! Работу выполнила качественно и в срок. Рекомендую ;)
Ответный отзыв
mukhamet
Ленара 
29 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
1 отзыв
$30
10 баллов
10 лет назад
Простое редактирование товаров
Отличный работодатель. Отзывчивый, по ходу работы консультировал. Работу оплатил в срок) Приятно было сотрудничать.
Сделала работу быстро и качественно. Рекомендую! ;)
Ответный отзыв
Anna_dob
Анна 
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Простое редактирование товаров
Алексей - хороший заказчик, с которым было приятно работать. Задание поставлено четко, оплата своевременная. Рекомендую для сотрудничества фрилансерам и сама буду очень рада продолжить работу в будущем.
Отличный работник. Всё сделала качественно.
Ответный отзыв
marussja
Мария 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Сделать описание 100 брендов
Заказчик хороший, Работа очень интересная! Оплата мгновенная. Понравилось работать с таким заказчиком! Рекомендую!
Хороший работник. Выполнила работу хорошо и в срок. Всегда была на связи. Рекомендую
Ответный отзыв
JahTribe
Юлия 
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Сделать описание 100 брендов
Очень понравилось сотрудничество с данным заказчиком. Задание объяснил четко и ясно, оплата пришла вовремя и в полном объеме. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Выполнила свою работу очень качественно и в срок. Очень понравилось сотрудничать с таким работником.
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