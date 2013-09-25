Написание отзывов для магазина

Требуется составление описаний на товары массажной и реабилитационной техники. Составить грамотное и исчерпывающее описание на товар, оформить текст так, чтобы было удобно читать, описать все характеристики, понимать, что важно рассказать об этом товаре читателю. Употребить ключевые ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день! Требуются люди из Москвы и любых регионов России для написания реалистичных отзывов о работе интернет-магазина на Яндекс Маркете. Максимальное кол-во символов для одного отзыва 400–500 символов.
Оплата по результату — 50 рублей за 1 опубликованный отзыв. Всю пошаговую инструкцию вышлю на почту выбранным исполнителям. От вас требуется лишь наличие яндекс почты (от 3 месяцев).
- Похожие заказы
- Копирайтинг23 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Всем здравствуйте. Я вам даю список из 60 брендов. Вы ищете бренд и к каждому пишите описание 250–350 символов без пробелов. Описание должно быть информативное и для людей. Уникальность от 90% по Etxt Антиплагиат. Некоторые ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется копирайтер знающий в досконале англ. язык. Оплата 3 у.е. за 1000 сим.Копирайтинг17 заявокЗакрыт10 лет назад
- $500
Здравствуйте! Прошу Вас рассмотреть возможность взять на себя Труд подготовить тексты проекта по Недвижимости. Необходимо пройтись по интерфейсу, названиям рубрик, не забыть про всплывающие подсказки, текст на главную страницу, внутренние и так далее. Мне необходим полный комплекс ...Завершен10 лет назад
Нужно 12 текстов на сайт и около 20 текстов для размещения на бирже Миралинкс. Тематика - спецтехника. Цена - 2,5 за текст на сайт, 1,5 за текст на миралинкс. ТЗ высылаю на почту. Спасибо!Завершен10 лет назад
- $500
На компьютерный сайт требуется автор для написания статей. Полностью самостоятельная работа. В нее включается подбор тематики для публикации, написание публикации. Загрузка и вставка в публикацию изображений. Обучение предоставляю. Тематика публикаций. 1. Компьютерное железо (материнские платы, видео ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт10 лет назад
- $5
Необходимо сделать из 2 текстов 4 Ветеринарная тематикаЗавершен10 лет назад
- $15
Есть два товара: http://www.mir-vann.ru/goods_info/404389/ и http://www.mir-vann.ru/goods_info/618625/ Нужно эти описания переработать в формат Sales Letter - "продающее письмо". И потом разместить их на другом сайте. Вход в админку предоставлю. Бюджет — 500 руб. Оплата по факту выполнения всех ...Завершен10 лет назад
Написание статьи под определенную группу ключей. Статьи не менее 2.5к знаков без пробелов на тему плитка, сантехникаКопирайтинг26 заявокЗакрыт10 лет назад