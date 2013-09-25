Написание отзывов для магазина

Добрый день! Требуются люди из Москвы и любых регионов России для написания реалистичных отзывов о работе интернет-магазина на Яндекс Маркете. Максимальное кол-во символов для одного отзыва 400–500 символов.

Оплата по результату — 50 рублей за 1 опубликованный отзыв. Всю пошаговую инструкцию вышлю на почту выбранным исполнителям. От вас требуется лишь наличие яндекс почты (от 3 месяцев).