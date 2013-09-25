Копирайтеры/Рерайтеры

Требуются качественный и хорошие исполнители по направлению: рерайт/копирайт.

Требования: ежедневная отправка личных заданий и написание ежедневно статей объемом не меньше - 10000 символов. Темы разные - будьте готовы к этому.

Уникальность: по ADVEGO шингл 3, фраза 4 - не ниже 95%.

Оплата: на WM или ЯндескДеньги

С вас - качесво и сроки, с наш - хорошая и своевременная оплата.

Оставляете заявку - пишете в личку - указываете цену по которой согласны работать, и немного о себе (чтобы понять с кем будем иметь дело).

Все условия изложены в данной вакансии, тех кого что-то не устраивает - просьба не беспокоить.

СПАСИБО.