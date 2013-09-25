Копирайтеры/Рерайтеры

Нужен рерайт статей, обзоров. Тема: пневматическое оружие. Для начала попробуем 5 статей, обзоров. Статьи/обзоры найду сам.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуются качественный и хорошие исполнители по направлению: рерайт/копирайт.
Требования: ежедневная отправка личных заданий и написание ежедневно статей объемом не меньше - 10000 символов. Темы разные - будьте готовы к этому.
Уникальность: по ADVEGO шингл 3, фраза 4 - не ниже 95%.
Оплата: на WM или ЯндескДеньги
С вас - качесво и сроки, с наш - хорошая и своевременная оплата.
Оставляете заявку - пишете в личку - указываете цену по которой согласны работать, и немного о себе (чтобы понять с кем будем иметь дело).
Все условия изложены в данной вакансии, тех кого что-то не устраивает - просьба не беспокоить.
СПАСИБО.
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