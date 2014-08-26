jorgiyng

Игорь jorgiyng

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

dashcrush
Дарья 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 отзывов
$10
10 баллов
5 лет назад
Текст по ТЗ для сайта
Очень удобно работать с Игорем. Обратная связь моментальная, чёткое ТЗ, стоимость, как и договаривались. Рекомендую к сотрудничеству!
Все отлично, вовремя и по ТЗ, Буду еще заказывать тексты!
Ответный отзыв
zlodes
30 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
10 лет назад
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MODX
Игорь — хороший заказчик. Обсудили все возможные варианты решения задачи. Оплатил быстро. Однозначно рекомендую!
Все быстро и качественно !
Ответный отзыв
Dymova777
Стелла 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
7 отзывов
$5
10 баллов
10 лет назад
Необходимо написать несколько текстов
Все отлично. Рекомендую!
Все хорошо, в срок и качественно , будем сотрудничать
Ответный отзыв
proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
$220
10 баллов
11 лет назад
Много доработок по сайту , все по ТЗ
Очередное успешное сотрудничество, продолжаем работать!
Все сделали , все отлично!
Ответный отзыв
proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
$690
10 баллов
11 лет назад
Необходимо сделать портал для внутренней сети
Очередной успешный проект, продолжаем сотрудничество!
Выполнено вовремя , с доработками и по техническому заданию , работаем дальше !
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