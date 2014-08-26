Санитайзеры - https://www.optsnab.org/blank-2 - слова те которые выделены жирным , обязательны , те которые просто с количеством упоминаний , сколько влезет , знаков 4000-4500 знаков
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад
Санитайзеры - https://www.optsnab.org/blank-2 - слова те которые выделены жирным , обязательны , те которые просто с количеством упоминаний , сколько влезет , знаков 4000-4500 знаковКопирайтингнет заявокЗакрыт5 лет назад
Все три текста для одного сайта Темы: дезинфекторы, раздельная сборка мусораКопирайтинг9 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен сайт с доской обьявлений по примеру одной категории известного сайта объявлений, нужен минималистичный дизайн , серверная часть и админка, так-же необходим парсерСайты «под ключ»18 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо поправить форму регистрации пользователя при заказе-покупке товараСистемы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт8 лет назад
Необходимо написать парсер на несколько тысяч продуктов. Для до заполнения таблицы, часть данных в таблице готово , необходимо заполнить оставшуюся часть данных продукта.Веб-программирование9 заявокЗакрыт9 лет назад
необходимо нарисовать баннер в шапку сайта в ротацию, тема- фитнес, аквааэробикаБаннеры18 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно страница для представления товара на сайте, будет использоваться в дальнейшем как лендингДизайн сайтов15 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно на сайте сделать возможность добавление отзывовВеб-программирование7 заявокЗакрыт9 лет назад
На сайт нужно написать Новость , привлекательный для клиентов текст , объемом 300-500 символов, очень срочноКопирайтинг1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Необходимо на сайт добавить форму обратного звонка , система управления ModX RevЗавершен10 лет назад
Нужны качественные тексты , общий объем 7500-8000 символов, только уникальный текстКопирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Есть 2а сайта с негативом , их необходимо спустить на 2рую и 3 страницу топа , путем прогона по каталогу сайтов с положительной информацией , за сколько готовы взятся ?Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен программист на длительное сотрудничество , умеющий разбираться в чужом коде , адекватный, оперативно решающий поставленные задачи и чтобы нужен чтобы был доступен больше чем недоступен Есть сразу срочная задача на сегодняВеб-программирование11 заявокЗакрыт11 лет назад
- $220
Доработки по сайту , есть ТЗ и рукописная админкаЗавершен11 лет назад
- $690
необходимо сделать портал для внутренней сети, техническое задание есть , в портале обязательно разделение по правам доступа, соблюдение корпоративного дизайнаЗавершен11 лет назад
- $55
Необходимо доработать вывод баннеров на сайтеЗавершен11 лет назад
- $200
Необходимо сделать доработки по техническому задание и прикрутить на сайт проигрыватель с музыкойЗавершен11 лет назад
- $320
Нужно сделать 4 баннера , на flash тематика спорт-здоровьеБаннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо дописание скриптов, переделка галереи, обратный звонок, изменение в верстке, есть составление техническое задание !Завершен11 лет назад