"Продающие" описания товаров в магазине сумок

Нужно весит блог для интернет магазина декоративных наклеек. Тематика: интерьер, обустройство, идеи, фотки и тд. Ваши цены и предложения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно составить привлекательные/продающие описания для товаров в интернет магазине сумок.
Для решения этой задачи я предоставлю:
список характеристик,
список основных свойств и преимуществ,
подробные фото
Исходя из этого нужно придумать описания, которые будут цеплять покупателя. По сути эти тексты будут - расширенным описание особенностей, но со вставками и развитием темы. Без откровенной воды, конечно.
Ключевых слов нет, текст не для поисковиков - текст для эмоций.
Сумок и кошельков около 150 шт (сумки разные, от женских кошельков до мужских портфелей). Моделей немало, но тексты не должны быть шаблонными.
Объём ~ 500 символов б/п на сумку.
Примеры хороших текстов:
http://koffer.ru/shop/zhenskie/sumki/27517.html
http://www.sumochka.com/catalog/bags/afina/23301.html
http://www.panchemodan.ru/sumki/klassicheskie/1005723/
Оплата - wmz или карта Привата.
В вашей заявке я ожидаю увидеть цену за 1 описание и ссылку на пример подобной работы. Идеально если это будет пример по моей или смежной теме.
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