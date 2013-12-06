"Продающие" описания товаров в магазине сумок

Нужно составить привлекательные/продающие описания для товаров в интернет магазине сумок.

Для решения этой задачи я предоставлю:

список характеристик,

список основных свойств и преимуществ,

подробные фото

Исходя из этого нужно придумать описания, которые будут цеплять покупателя. По сути эти тексты будут - расширенным описание особенностей, но со вставками и развитием темы. Без откровенной воды, конечно.

Ключевых слов нет, текст не для поисковиков - текст для эмоций.

Сумок и кошельков около 150 шт (сумки разные, от женских кошельков до мужских портфелей). Моделей немало, но тексты не должны быть шаблонными.

Объём ~ 500 символов б/п на сумку.

Примеры хороших текстов:

http://koffer.ru/shop/zhenskie/sumki/27517.html

http://www.sumochka.com/catalog/bags/afina/23301.html

http://www.panchemodan.ru/sumki/klassicheskie/1005723/

Оплата - wmz или карта Привата.

В вашей заявке я ожидаю увидеть цену за 1 описание и ссылку на пример подобной работы. Идеально если это будет пример по моей или смежной теме.