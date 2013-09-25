Ведение блога

КопирайтингЗакрыт13 заявок189 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно весит блог для интернет магазина декоративных наклеек.

Тематика: интерьер, обустройство, идеи, фотки и тд.

Ваши цены и предложения.

10 лет назад
hostrm
52 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
  • Похожие заказы

  • Составить текст объявлений

    $10

    Нужно 120 коротких объявлений для сайтов бесплатных объявлений по ключевым словам. Срок исполнения один день. Можно обсудить дальнейшее их размещение. за отдельную плату.Тематика разная, подробности позже.

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Статья о пылесосах в категорию в инет магазин

    $50

    6 тысяч знаков, около 40 ключевых фраз (предоставлю), связный текст со вставленными ключевыми словами без грамм. ошибок. Срок 3 дня Оплата wmz, предоплата. Пожалуйста пишите в заявке срок и сумму, тогда я смогу принять вашу заявку.

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написать серию текстов по теме ювелирных изделий

    Для сайта компании, производителя и продавца ювелирных украшений нужно написать серию текстов. В основном, это будут описания отдельных изделий, товарных групп, сопутствующих услуг. Тексты нужны для поискового продвижения, но это должны быть человекопонятные тексты не ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Написание книги, тема: физиология, здоровье

    Уважаемые фрилансеры! Скажу сразу, это очень серьезный проект, и нужны только профессионалы высокого уровня с солидным опытом работы в этой сфере. Есть система оздоровления, по которой проведено большое количество вебинаров (в сумме около 50 часов), ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужно сделать описание брендов

    $100

    Нужно написать уникальные тексты к брендам. Текст пишем самостоятельно, объем 500 зн, добавляем логотип и пару фотографий коллекций. Цена за бренд: описание -14 р, добавление лого, фото- 5 р.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад