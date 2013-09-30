Информационные текста

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информационные текста (не сео, т.е. в ключевики не упираемся)

1.Основные типы фундаментов используемых при загородном строительстве

2.Преимущества строительства домов из клееного бруса

3.Преимущества кирпича перед стеновыми блоками пр строительстве коттеджей

4.кровельные материалы преимущества и недостатки

5.Теплоизоляционные материалы для кровли

6.Виды фасадной чистовой отделки

Объем каждого текста 2000-3000 знаков, текста должны быть интересными, раскрывать перед посетителем новый пласт информации и способствовать желанию изучить сайт.

stroj-atlant.ru

10 лет назад
katerina_metko
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
texty_pro
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
3 дня назад
10 лет назад
$72
3 дня
Алеся, это прекрасный человек и высшего класса специалист. Работа выполнена бесподобно. Работаем не в первый раз. Советую)
Супер!)))
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