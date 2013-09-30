6 тысяч знаков, около 40 ключевых фраз (предоставлю), связный текст со вставленными ключевыми словами без грамм. ошибок. Срок 3 дня Оплата wmz, предоплата. Пожалуйста пишите в заявке срок и сумму, тогда я смогу принять вашу заявку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
информационные текста (не сео, т.е. в ключевики не упираемся)
1.Основные типы фундаментов используемых при загородном строительстве
2.Преимущества строительства домов из клееного бруса
3.Преимущества кирпича перед стеновыми блоками пр строительстве коттеджей
4.кровельные материалы преимущества и недостатки
5.Теплоизоляционные материалы для кровли
6.Виды фасадной чистовой отделки
Объем каждого текста 2000-3000 знаков, текста должны быть интересными, раскрывать перед посетителем новый пласт информации и способствовать желанию изучить сайт.
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