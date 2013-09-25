Нужен копирайтер/рерайтер (возможно начинающий) для написания статей о развитии детей, детских болезнях/ Желательно медицинское образование. Оплата WMR Требования: грамотность; знания в данной теме. В заявке указывайте контактные данные: цена за 1000 збп, скайп/почта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны хорошие исполнители - выполняющие качественно и быстро работу.
Высокая уникальность - желание работать - это залог к успешному сотрудничеству.
Темы разные: новости, красота и здоровье, спорт, хобби, путешествия и т.п.
Предпочтение отдадим самой низкой цене.
Присылаете заявку - указывайте цену. Места ограничены.
Желательно выполнять объёмы - от 10000 в день.
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