Рерайтеры

$250
КопирайтингЗакрыт24 заявки560 просмотров
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Нужны хорошие исполнители - выполняющие качественно и быстро работу.

Высокая уникальность - желание работать - это залог к успешному сотрудничеству.

Темы разные: новости, красота и здоровье, спорт, хобби, путешествия и т.п.

Предпочтение отдадим самой низкой цене.

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Желательно выполнять объёмы - от 10000 в день.

10 лет назад
nesterenko-elen
Елена 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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