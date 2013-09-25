Рерайт с SEO, автомобильная тематика

КопирайтингЗакрыт5 заявок93 просмотра
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Доброго времени суток! Требуется рерайт 9 шт. текстов по 2000 збп с элементами SEO (ключи дам). Тема - краткие обзоры на автомобили. Прошу указывать цену и сроки. Оплата WM или ЯД после окончательной сдачи работы.

10 лет назад
zadira004
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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