Рерайт с SEO, автомобильная тематика

2$ за 1000 знаков (без пробелов) Необходимы на постоянной основе статьи о нержавеющем металлопрокате.
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Доброго времени суток! Требуется рерайт 9 шт. текстов по 2000 збп с элементами SEO (ключи дам). Тема - краткие обзоры на автомобили. Прошу указывать цену и сроки. Оплата WM или ЯД после окончательной сдачи работы.
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