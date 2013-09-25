Рерайт с SEO, автомобильная тематика

Нужно составить привлекательные/продающие описания для товаров в интернет магазине сумок. Для решения этой задачи я предоставлю: список характеристик, список основных свойств и преимуществ, подробные фото Исходя из этого нужно придумать описания, которые будут цеплять покупателя. По сути эти тексты будут ...