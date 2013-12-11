Продающий текст для сайта Худ.студии

$250
КопирайтингЗавершен2 заявки177 просмотров
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Для сайта художественной студии необходимо описать услуги так: чтобы посетитель читая этот текст - плакал от радости и счастья, что ему посчастливилось попасть на эту страницу, на которой он узнал о одном из лучших в его жизни предложений, и судорожно искал телефон чтобы позвонить к нам в студию и записаться на занятия.

Есть некоторая исходная информация для исполнителя,

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Сколько текстов надо?

Начнем с одного на 1-2 тыс. символов.

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РЕБЯТА, если вы не пишете продающие тексты а просто копирайтите/рерайтите или хотите попробовать себя в продающих текстах - НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ЗАЯВКИ, не тратьте свое драгоценное время!

Все кто пишет тексты которые не просто продают, а ПРОДАЮТ ОЧЕНЬ ХОРОШО - пишите свою цену, ОБЯЗАТЕЛЬНО давайте ссылки на готовые примеры своей работы.

Спасибо! (Заявки скрыты)

10 лет назад
reflexart
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Tatum
48 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
10 лет назад
$60
5 дней
Хороший текст получился, душевный, информативный и продающий. Конверсия с заходов в звонки выросла почти в 2 раза. Спасибо Вам Татьяна! Рекомендую.
Прекрасный заказчик, с которым очень приятно сотрудничать! Грамотное ТЗ, активное участие в создании продающего текста, своевременная оплата и уважительное отношение. Чувствуется профессионализм во всём. Рекомендую! Удачи Вам и успехов!
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