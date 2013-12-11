Продающий текст для сайта Худ.студии

Необходим рерайт описаний для ИМ, общий объем - около 10 килознаков. Никаких ключевиков, только рерайт, но не машинный. Уник не менее 95 Пишите ваши предложения с ценами и сроками. Исполнители с рсценками выше 25 рублей за ...
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Для сайта художественной студии необходимо описать услуги так: чтобы посетитель читая этот текст - плакал от радости и счастья, что ему посчастливилось попасть на эту страницу, на которой он узнал о одном из лучших в его жизни предложений, и судорожно искал телефон чтобы позвонить к нам в студию и записаться на занятия.
Есть некоторая исходная информация для исполнителя,
Для полного спокойствия совести исполнителя готовы предоставить доказательства того что Мы оказываем свои услуги очень хорошо.
Сколько текстов надо?
Начнем с одного на 1-2 тыс. символов.
В дальнейшем еще несколько текстов и рекомендации друзьям, которым тоже такие тексты необходимы.
РЕБЯТА, если вы не пишете продающие тексты а просто копирайтите/рерайтите или хотите попробовать себя в продающих текстах - НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ЗАЯВКИ, не тратьте свое драгоценное время!
Все кто пишет тексты которые не просто продают, а ПРОДАЮТ ОЧЕНЬ ХОРОШО - пишите свою цену, ОБЯЗАТЕЛЬНО давайте ссылки на готовые примеры своей работы.
Спасибо! (Заявки скрыты)
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