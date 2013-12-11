Продающий текст для сайта Худ.студии

Для сайта художественной студии необходимо описать услуги так: чтобы посетитель читая этот текст - плакал от радости и счастья, что ему посчастливилось попасть на эту страницу, на которой он узнал о одном из лучших в его жизни предложений, и судорожно искал телефон чтобы позвонить к нам в студию и записаться на занятия.

Есть некоторая исходная информация для исполнителя,

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Сколько текстов надо?

Начнем с одного на 1-2 тыс. символов.

В дальнейшем еще несколько текстов и рекомендации друзьям, которым тоже такие тексты необходимы.

РЕБЯТА, если вы не пишете продающие тексты а просто копирайтите/рерайтите или хотите попробовать себя в продающих текстах - НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ЗАЯВКИ, не тратьте свое драгоценное время!

Все кто пишет тексты которые не просто продают, а ПРОДАЮТ ОЧЕНЬ ХОРОШО - пишите свою цену, ОБЯЗАТЕЛЬНО давайте ссылки на готовые примеры своей работы.

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