Тексты для интернет-проекта

Здравствуйте!

Необходимо очень грамотно написать тексты для сайта по юр. услугам. Страницы на которые надо написать текст:

Главная - отредактировать текст "наши преимущества" которые уже написаны;

О проекте - написать тексты на основе преимуществ;

Правила;

Пользовательское соглашение.

Нужен текст без орфографических ошибок, хорошо читабельные и самое главное - продающий.

Указывайте пожалуйста стоимость за написания 1000 символов текста и примеры ваших работ.

Спасибо!