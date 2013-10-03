Корректировка контента

Сделать 5 подобных текстов. С рандомизацией (подборкой синонимов) как изложено в примере. Сразу пишите срок и стоимость. Срочно!
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Требуется корректировка и создание контента.
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