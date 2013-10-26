Статьи для Миралинкс

КопирайтингЗавершен8 заявок203 просмотра
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Нужно 100 статей для Миралинкс.

Я предоставляю только ключевые слова и ссылку, которую нужно вставить в статью. Тематики в основном - сантехника и строительные инструменты.

Важно! Статьи нужны в виде zip-архива, в котором будут txt-файлы в формате Миралинкс.

Пример: http://www.miralinks.ru/files/article/miralinks_article_sample.zip

Объем статьи: 2-2,5 тыс. знаков

Бюджет: 120 руб. за 1 статью, оплата в wmr

Нужно делать не менее 5 статей в день, можно больше.

10 лет назад
kysja
44 годаСША
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Work_home
Ольга 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
год назад
10 лет назад
$330
20 дней
Работа выполнена хорошо и в оговоренные сроки! Полностью удовлетворен сотрудничеством, планирую его продолжить.
Интересное задание, мгновенная оплата, заказчик очень оперативен. Буду рада продолжать сотрудничество!
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