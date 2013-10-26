Статьи для Миралинкс

Нужно 100 статей для Миралинкс.

Я предоставляю только ключевые слова и ссылку, которую нужно вставить в статью. Тематики в основном - сантехника и строительные инструменты.

Важно! Статьи нужны в виде zip-архива, в котором будут txt-файлы в формате Миралинкс.

Пример: http://www.miralinks.ru/files/article/miralinks_article_sample.zip

Объем статьи: 2-2,5 тыс. знаков

Бюджет: 120 руб. за 1 статью, оплата в wmr

Нужно делать не менее 5 статей в день, можно больше.