Доброго дня всем! Заказчик активен и коммуникабелен в работе. Договор был с заказчиком: оплата понедельно (1000р в неделю). Заказчик первую часть денег перевел (размером в 1000р), после чего я через неделю предоставила отчет по проделанной работе для его сайта, а именно: я закупила ссылки для продвижения сайта заказчика. После чего работали согласно графика. Оплату получала своевременно. Работать и доверять можно. С уважением, Анна.