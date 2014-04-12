Здравствуйте. Меня зовут Анна Черкасова.
Мои услуги:• Разработка landing page: http://www.annamaster.com/landingpage
• Разработка сайта визитка: http://www.annamaster.com/sitevisitka
• Разработка сайта бизнес: http://www.annamaster.com/sitebisnes
• Разработка сайта под ключ: http://www.annamaster.com/siteidivid
• Разработка интернет магазина с уникальным дизайном: http://www.annamaster.com/shop
• Разработка интернет магазина с шаблонным дизайном: http://www.annamaster.com/shop2
• SEO-продвижение сайтов в поисковых системах Яндекс и Google: http://annamaster.com/seo
• Контекстная реклама Яндекс директ и Google adwords: http://annamaster.com/context
• SMM-продвижение и ведение групп в социальных сетях: http://annamaster.com/smm
• Веб-дизайн, креатив и графика: http://annaprodiz.com
Почему я?Специалист и продавец в одном лице
100% гарантия выполняемой работы
Индивидуальный подход к клиенту
Качественное портфолио проектов
Поддержка, обучение и контроль
Полная отчетность по требованию
Своевременная связь с клиентом
Лучшее качество, отзывы и договор
Мои контакты:
- skype: annapromaster
- e-mail: [email protected]
- вконтакте: https://vk.com/procherkasova
Портфолио
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