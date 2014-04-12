anna-reklamavk

Анна Черкасова anna-reklamavk

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Разработка сайтов, landing page и интернет магазинов! SEO - продвижение сайтов и SMM раскрутка!

Здравствуйте. Меня зовут Анна Черкасова.

Мои услуги:

• Разработка landing page: http://www.annamaster.com/landingpage

• Разработка сайта визитка: http://www.annamaster.com/sitevisitka

• Разработка сайта бизнес: http://www.annamaster.com/sitebisnes

• Разработка сайта под ключ: http://www.annamaster.com/siteidivid

• Разработка интернет магазина с уникальным дизайном: http://www.annamaster.com/shop

• Разработка интернет магазина с шаблонным дизайном: http://www.annamaster.com/shop2

• SEO-продвижение сайтов в поисковых системах Яндекс и Google: http://annamaster.com/seo

• Контекстная реклама Яндекс директ и Google adwords: http://annamaster.com/context

• SMM-продвижение и ведение групп в социальных сетях: http://annamaster.com/smm

• Веб-дизайн, креатив и графика: http://annaprodiz.com

Почему я?

Специалист и продавец в одном лице

100% гарантия выполняемой работы

Индивидуальный подход к клиенту

Качественное портфолио проектов

Поддержка, обучение и контроль

Полная отчетность по требованию

Своевременная связь с клиентом

Лучшее качество, отзывы и договор

Мои контакты:

С уважением, Анна.

Портфолио

Отзывы заказчиков

JobHub
40 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$166
10 баллов
10 лет назад
Ведение групп
Спасибо за сотрудничество! Все сделано на высшем уровне!
Спасибо за сотрудничество. Честный и адекватный заказчик. Своевременная оплата работы без задержек. Рекомендую!
Ответный отзыв
astudio
35 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$200
8 баллов
11 лет назад
Продвижение сайта СЕО и контекстная реклама
Начал работать с Анной, пока все делает нормально, замечаний нету
Здравствуйте. Наверное один с лучших клиентов. оплачивает все в срок, а то и раньше. Никаких придорок и претензий нету! Рекомендую!
Ответный отзыв
Zest
41 год
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$1000
9 баллов
11 лет назад
SEO по запросам
За 3-4 месяца работы, большинство запросов не вышло в ТОП-10 гугла, в яндексе большинство вышло. Продвижение было закуплено много дешевых и не качественных ссылок.
Оплата была своевременно. Работа полностью устроила. Только если бы заказчик более оперативно вносил поправки которые ему давались - цены бы не было.
Ответный отзыв
nitros
Андрей 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$114
8 баллов
11 лет назад
Требуется оптимизировать сайт для SEO
MODX
Здравствуйте все. Работали с Анной по оптимизации и продвижении сайта. Работа проходила очень активно! Отчеты получал еженедельно и своевременно. Работой очень доволен. Рад сотрудничеству!
Доброго дня всем! Заказчик активен и коммуникабелен в работе. Договор был с заказчиком: оплата понедельно (1000р в неделю). Заказчик первую часть денег перевел (размером в 1000р), после чего я через неделю предоставила отчет по проделанной работе для его сайта, а именно: я закупила ссылки для продвижения сайта заказчика. После чего работали согласно графика. Оплату получала своевременно. Работать и доверять можно. С уважением, Анна.
Ответный отзыв
Поисковые системы (SEO)
3 отзыва
$10/час
от $50
#71
Социальные сети (SMM и SMO)
1 отзыв
$5/час
от $50от 3 дней
#44
Контекстная реклама
1 отзыв
$10/час
от $30
#82
3D-графика
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
#413
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$1/час
от $30от 3 дней
#623
Наполнение сайтов
нет отзывов
$1/час
от $10от 1 дня
#629
Интернет-магазины
нет отзывов
$10/час
от $1от 1 дня
#650
Баннеры
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
#751
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$5/час
от $10от 3 дней
#846
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$10/час
от $1от 7 дней
#1048
Веб-программирование
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
#1612
Дизайн сайтов
нет отзывов
$5/час
от $30
#1677
HTML-верстка
нет отзывов
$5/час
от $10от 3 дней
#2672
Показать все услуги