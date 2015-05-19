Ведение групп

Добрый день! Нужно раскрутить паблик Вконтакте (на данный момент, там 36 подписчиков). Подписчики должны быть живыми, то есть, те, кто действительно интересуются ставками, а не просто накрученные боты. Тематика: Прогнозы на спорт Ваши цены и сроки в ...