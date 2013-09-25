Исполнитель для раскрутки группы

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт5 заявок256 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Треьуется сотрудник, который будет заниматься таргетированной рекламой вконтакте.

Зарплата обсуждается после предварительного разговора по телефону.

10 лет назад
anutkamad
Анна 
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
  • Похожие заказы

  • Продвижение семинара через VK

    Здравствуйте! 9 ноября состоится семинар, который необходимо продвигать через соц. сеть "Вконтакте". Тема семинара: построение бизнеса с 0 (Название будет дано позже). От Вас: 1. План продвижения (как именно Вы планируете его продвигать) 2. Когда готовы приступить 3. Стоимость, условия оплаты

    Социальные сети (SMM и SMO)6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Раскрутить группу ВК

    $250

    Нужно увеличить на 1000+ численность группы живыми пользователями. Оплата будет произведена только если через 2-3 дня число собачек (заблокированных пользователей) не превысит 25%

    Социальные сети (SMM и SMO)14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Тестирование спроса

    $30

    Проводится тест спроса. 30 разновидностей продуктов. Задача просто выкладывать готовый текст с готовыми фотографиями на найденные нами же торговые площадки (доски объявлений, тематические форумы), по сути, чиста техническая работа. Необходимо регистрироваться на данных нами площадках, ...

    Социальные сети (SMM и SMO)4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуются специалисты по онлайн продвижению

    $500

    Создать и реализовать свою PR кампанию (online) Добрый день. Приглашаем к сотрудничеству талантливых специалистов по онлайн продвижению. Задача проста: Вы сами планируете и делаете свою онлайн кампанию. Важно лишь качество и эффективность. Автоматические и спам компании не принимаются. Цель ...

    Социальные сети (SMM и SMO)2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Администратор в ВК и ОД

    Добрый день! Необходим 1 исполнитель или команда, которая сможет создать и вести группы в социальных сетях Вконтакте и Одноклассники: аватарка краткое описание Наполнение и продвижение группы В Контакте Наполнение - новости - фотоальбомы компании - акции, новинки, конкурсы, голосования, опросы. Продвижение группы - поисковая ...

    Социальные сети (SMM и SMO)5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Продвинуть группу Вконтакте

    Есть группа Вконтакте. Необходимо добавление участников, т.е. увеличение группы до 50000чел. Жду конкретных предложений с указанием стоимости. Название группы отправлю в личку после заинтересовавшей цены.

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад