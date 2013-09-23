Раскрутить группу ВК

$250
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт14 заявок212 просмотров
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Нужно увеличить на 1000+ численность группы живыми пользователями. Оплата будет произведена только если через 2-3 дня число собачек (заблокированных пользователей) не превысит 25%

10 лет назад
Uudya
30 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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