Раскрутить группу ВК

Проводится тест спроса. 30 разновидностей продуктов. Задача просто выкладывать готовый текст с готовыми фотографиями на найденные нами же торговые площадки (доски объявлений, тематические форумы), по сути, чиста техническая работа. Необходимо регистрироваться на данных нами площадках, ...
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Нужно увеличить на 1000+ численность группы живыми пользователями. Оплата будет произведена только если через 2-3 дня число собачек (заблокированных пользователей) не превысит 25%
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