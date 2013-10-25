Раскрутка группы ВК

Создание корпоративных групп сайта интернет магазина http://www.alba-soboni.com.ua/ru/ в социальных сетях вконтакте, одноклассниках, фейсбук.
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Тематика - создание и продвижение сайтов.
Интересуют только белые методы.
Кто может предложить что-нибудь?:)
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