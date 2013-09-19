Администратор социальных страниц и групп

$500
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт12 заявок309 просмотров
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Нужен исполнитель для многоуровневого администрирования страницы фейсбук и групп вконтакте. Бюджет по договоренности:

1) наполнение контентом (3 поста в день) - только страница, группы реже

2) проведение конкурсов, придумывание и проведение акций

3) защита от спама

4) привлечение потенциальных покупателей

5) работа с заказчиками рекламы на странице фейсбук.

Оплата исключительно по результату, но вовремя и в полном объеме :)

10 лет назад
ofelia
43 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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