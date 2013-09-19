Нужно раскрутить туристическую группу в контакте. Группе около 5 -ти лет, численность - около 14 000. Продвижением не занимались последние годы - большинство участников не активны. Ждем от вас предложений по продвижению с указанием ...
Администратор социальных страниц и групп
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен исполнитель для многоуровневого администрирования страницы фейсбук и групп вконтакте. Бюджет по договоренности:
1) наполнение контентом (3 поста в день) - только страница, группы реже
2) проведение конкурсов, придумывание и проведение акций
3) защита от спама
4) привлечение потенциальных покупателей
5) работа с заказчиками рекламы на странице фейсбук.
Оплата исключительно по результату, но вовремя и в полном объеме :)
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