Раскрутить группу в контакте

Сайт раскрутить по всем соц. сетям!! Целевые заходы. Вести группу. По всем форумам прогнать отзывы. Пишите в личку сразу цену. И аську или скайп. Сайт в профиле.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно раскрутить туристическую группу в контакте. Группе около 5 -ти лет, численность - около 14 000. Продвижением не занимались последние годы - большинство участников не активны.
Ждем от вас предложений по продвижению с указанием варианта продвижения, сумм и ориентировочных сроков.
Регион - Москва.
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