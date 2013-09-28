Раскрутить группу в контакте

Нужно раскрутить туристическую группу в контакте. Группе около 5 -ти лет, численность - около 14 000. Продвижением не занимались последние годы - большинство участников не активны.

Ждем от вас предложений по продвижению с указанием варианта продвижения, сумм и ориентировочных сроков.

Регион - Москва.