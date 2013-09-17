Интернет-маркетолог / Директ-респонз копирайтер

В амбициозный стартап по продаже автомобилей в кредит требуется интернет-маркетолог-копирайтер.

Цель – продавать через тексты и графику.

Задачи:

- Креатив и копирайтинг продающих материалов

- Новости на сайт и в рассылки

- Аналитика, интервью

- Инфографика об автокредитовании (совместно с дизайнером)

- Запуск специального раздела "Вопросы-ответы" по сервису / Тема на форуме

- Поддерживающие рассылки (СМС, Email и т.д.)

Требования:

- Умение составлять продающие тексты (рассылки, новости и т.д.)

- Понимание, что такое директ-респонз (seo-копирайтинг не предлагать!)

- Рабочее время по московскому времени

- Общее понимание тематики автомобильного рынка и автокредитования