Интернет-маркетолог / Директ-респонз копирайтер

$1000
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт2 заявки261 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В амбициозный стартап по продаже автомобилей в кредит требуется интернет-маркетолог-копирайтер.

Цель – продавать через тексты и графику.

Задачи:

- Креатив и копирайтинг продающих материалов

- Новости на сайт и в рассылки

- Аналитика, интервью

- Инфографика об автокредитовании (совместно с дизайнером)

- Запуск специального раздела "Вопросы-ответы" по сервису / Тема на форуме

- Поддерживающие рассылки (СМС, Email и т.д.)

Требования:

- Умение составлять продающие тексты (рассылки, новости и т.д.)

- Понимание, что такое директ-респонз (seo-копирайтинг не предлагать!)

- Рабочее время по московскому времени

- Общее понимание тематики автомобильного рынка и автокредитования

10 лет назад
Greaff
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
  • Похожие заказы

  • Менеджер по Digital стратегии и коммуникации

    В связи с расширением, в компанию сферы цветочный e-commerce, лидеру в своём сегменте, требуется специалист по социальным сетям. В круг задач будет входить: - регистрация аккаунтов - ведение аккаунтов - реагирование в сети на отзывы - выполнение стратегии SMM - ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Прогон нового сайта по соц. сетям

    В целях продвижения нового сайта необходимо провести его презентацию (прогон - не знаю, как правильно/грамотно). Соц. сети: твиттер, Вконтакте, фейсбук. Аккаунтов нет. Предпочтение отдается исполнителям с четкой и понятной схемой действий и их ценой (а-ля ...

    Социальные сети (SMM и SMO)6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Постер

    $500

    Требуется человек для поддержания активности на форуме. Задача: постинг вопросов, отзывов. Работа постоянная, оплата достойная, тематика БАДЫ. Оставляйте ваши Skype.

    Социальные сети (SMM и SMO)15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Необходимо наполнить группу.

    Порядок выполнения: 1. Заходите в группу http://vk.com/bro.blog и вступаете в нее 2. Оставляете осмысленный комментарий и репост к любой записи. 3. Жмете “Пригласить друзей” и приглашаете в группу 40 человек 4. Нажимаете "Рассказать друзьям" ...

    Социальные сети (SMM и SMO)3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рекламные ролики детских тренировок

    Спортивный центр на батуте снял два рекламных ролика детских тренировок.1 -группа от 3 до 6 лет 2- группа от 6 до 12 лет. Их нужно активно пиарить. Нужны просмотры на ютубе(Россия), 1 http://www.youtube.com/watch?v=WuXRaZtni6s&amp;feature=youtu.be ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Менеджер по раскрутке и ведению групп в VK и FB

    $1000

    В команду на постоянную работу требуется специалист по ведению сообществ в социальных сетях. Из личных качеств важны ответственность, исполнительность, умение и желание развиваться, усердие, стремление к победе, нацеленность на конечный результат. ТРЕБОВАНИЯ: Опыт ведения рекламных компаний на ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад