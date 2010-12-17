Greaff

Григорий Greaff

 
41 год
16 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Интернет-маркетолог / Директ-респонз копирайтер

    $1000

    В амбициозный стартап по продаже автомобилей в кредит требуется интернет-маркетолог-копирайтер. Цель – продавать через тексты и графику. Задачи: - Креатив и копирайтинг продающих ...

    Социальные сети (SMM и SMO)2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайнер / Минск

    $500

    Обязанности · Верстка различных материалов по проектам агентства: макеты для интернета, оффлайн-носителей и др. · Контроль соблюдения гайдлайнов брендов — предстоит работать с Microsoft, HP, Fetaxa, Royal Canin, Samsung, Lego ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сбор данных для мониторинга

    $500

    Требуется сбор упоминаний определенных моделей авто по тематике – в эксель-базу. Всего более 3000 позиций базы (по 200 на модель), оплата – 6-8 р. за позицию. ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад