$1000
В амбициозный стартап по продаже автомобилей в кредит требуется интернет-маркетолог-копирайтер. Цель – продавать через тексты и графику. Задачи: - Креатив и копирайтинг продающих ...
Социальные сети (SMM и SMO)2 заявки
Закрыт
12 лет назад
В амбициозный стартап по продаже автомобилей в кредит требуется интернет-маркетолог-копирайтер. Цель – продавать через тексты и графику. Задачи: - Креатив и копирайтинг продающих ...
Обязанности · Верстка различных материалов по проектам агентства: макеты для интернета, оффлайн-носителей и др. · Контроль соблюдения гайдлайнов брендов — предстоит работать с Microsoft, HP, Fetaxa, Royal Canin, Samsung, Lego ...
Требуется сбор упоминаний определенных моделей авто по тематике – в эксель-базу. Всего более 3000 позиций базы (по 200 на модель), оплата – 6-8 р. за позицию. ...